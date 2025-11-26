Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Все проекты мирной сделки пока что находятся в переговорной фазе.
Ни о каких уступках или сдаче подходов России по урегулированию конфликта на Украине не может быть и речи. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.
При этом заместитель главы дипведомства отметил, что РФ приветствует усилия США по поиску разумных решений, однако указал на то, что различные версии плана по урегулированию конфликта пока что находятся в переговорной фазе.
«Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа (встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа 2025 года — Прим. ред.) сами по себе представляют компромиссные решения, об этом тоже говорил президент Российской Федерации», — сказал дипломат.
Ранее Трамп выразил мнение, что Россия уже в ближайшие месяцы может установить контроль над территориями, которые Украине предстоит уступить ей в соответствии с проектом мирной сделки.
