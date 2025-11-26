В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр 2026 года

Фото: www.globallookpress.com/Marios Lolos

Факел преодолеет 12 тысяч километров и побывает в руках 1001 факелоносца на пути в Милан.

В греческом Археологическом музее в Древней Олимпии зажгли Олимпийский огонь. Об этом пишет издание Il Post.

Теперь состоится эстафетный забег длиной более двух месяцев. Символ Олимпийских игр-2026 посетит несколько локаций в Греции, а потом побывает в 60 итальянских городах и более чем в 300 муниципалитетах.

Факел преодолеет 12 тысяч километров, частично — на транспорте, за это время друг друга сменит 1001 факелоносец. Наконец, 5 февраля Олимпийский огонь прибудет в Милан.

Олимпийское пламя — древняя традиция, которую чтят в память об огне, разведенном в Олимпии на алтаре богине Гестии. Жаровни, зажженные от церемониального факела, будут гореть на протяжении всех состязаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за небольших размеров здания музея в Древней Олимпии зажжение факела пройдет без присутствия широкой аудитории. Сообщалось об участии президента Греции Константиноса Тасуласа, главы МОК Кирсти Ковентри, руководителя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президента НОК Греции Исидороса Кувелоса и мэра Древней Олимпии Аристидиса Панайтопулоса.

