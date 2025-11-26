«Ну, бывает»: Песков прокомментировал севший голос Путина

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого президент РФ выступал с речью в Киргизии во время встречи с лидером республики Садыром Жапаровым.

Иногда у президента России Владимира Путина может сесть голос. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировав его выступление в Киргизии.

«Ну чуть-чуть севший, это бывает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президент отметил, что такое состояние голоса никак не отражается на работе и графике Владимира Путина. Президент России находится в Киргизии с официальным визитом, где встретился с лидером страны Садыром Жапаровым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин успешно прошел ежегодное медицинское обследование, об этом он сказал в ходе посещения выставки в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) 19 ноября. Российскому лидеру представили разработки на основе ИИ, созданные для мгновенной проверки состояния человеческого организма человека. Согласно проекту, такой чекап займет всего одну минуту. Путин отметил, что сейчас это кажется фантастикой и рассказал, что пройденное им накануне обследование заняло полтора дня с ночевкой в медучреждении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.