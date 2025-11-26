«Устал бороться»: сын актера Всеволода Шиловского о проблемах отца со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Народный артист РСФСР скончался 26 ноября на 88-м году жизни.

Сын народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского Павел впервые высказался про уход отца из жизни. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что смерть актера была ожидаемой из-за его проблем со здоровьем.

«Он прожил интересную, насыщенную и красивую жизнь. Конечно, для нас это не стало сюрпризом: мы понимали, что рано или поздно это случится. Но от этого осознания легче не становится», — отметил наследник артиста.

По словам Павла Шиловского, отец был для него главным моральным ориентиром в жизни, примером, на который хотелось равняться.

«Он был ответственным отцом и давал мне правильные жизненные наставления. Лет до 15–20 был моим моральным ориентиром. И всю жизнь — чрезвычайно важным человеком», — поделился он.

При этом актерская профессия для Шиловского-старшего стала абсолютным приоритетом за годы творческого пути, тогда как преподавание — наиболее счастливым периодом.

«Его артисты, ученики, были для него, как родные дети. Он умел давать точные, мудрые советы», — пояснил сын режиссера.

Помимо этого, Павел раскрыл информацию о длительной и тяжелой борьбе отца с неизлечимой болезнью. Однако даже с ней Шиловский продолжал выходить на театральную сцену и радовать зрителей.

«Лет пятнадцать назад у него было заболевание, но его удалось успешно остановить. А полгода назад вновь возникли серьезные проблемы со здоровьем: онкология, затем желтуха. Но до последнего он выходил на сцену. Но затем организм уже не выдержал. Просто устал бороться», — признался Павел.

Шиловский продолжал играть и в последние месяцы жизни, когда болезнь уже медленно убивала его.

«Еще 3 июня он широко отмечал свой день рождения — в театре. Папа вышел на сцену, хотя ему тогда было очень тяжело. Конечно, он шел к тому, чтобы умереть на сцене. Но Бог не дал. Папа ушел дома», — добавил наследник артиста.

Он родился в Москве 3 июня 1937 года. Шиловский получил консерваторское образование, окончил Военно-инженерную академию имени Жуковского, поработал руководителем авиационного завода и начальником цеха Северного морского пути в Тикси. Лишь после этого он начал актерскую карьеру.

Шиловский окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году. Более двух десятилетий он служил в театре, но покинул сцену в 1987 году, чтобы сосредоточиться на работе в киноиндустрии. Он создал собственный театр-студию в 2017-м.

Зрители запомнили его по фильмам и сериалам «Каменская», «Интердевочка», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». В фильмографии актера — более 100 проектов, в некоторых из которых он работал как режиссер и сценарист.

