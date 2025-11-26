Путин поручил ввести единый статус многодетной семьи по всей России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Президент дал правительству задание до 1 марта 2026 года определить общие критерии.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые для всей страны критерии присвоения статуса многодетной семьи. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи», — гласит текст поручения.
Президент также потребовал оценить критерии выдачи «удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства одного из родителей».
Срок исполнения поручения установлен до 1 марта 2026 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Инициатива появилась на фоне роста числа многодетных семей в России.
Как ранее, 21 ноября, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, их количество с начала 2025 года увеличилось более чем на 8%.
«Если раньше в таких семьях было 8,9 миллионов детей, то по итогам десяти месяцев 2025 года их число увеличилось до 9,2 миллионов», — отметил министр.
Это означает, что за год в многодетных семьях стало почти на 300 тысяч детей больше.
