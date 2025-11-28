Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 1 по 7 декабря от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сложное начало недели с не менее сложным завершением. Активных дней всего ничего — если нужно что-то сделать, планируйте на четверг. Остальные имеют существенные оговорки, а среда — так вообще день потери, который лучше делать выходным.

Понедельник, 1 декабря 2025 года

День Деревянного дракона

5-tv.ru

Собирает счастливые звезды Небесной добродетели и добродетели месяца, и годится для планирования, романтических свиданий, расставаний, встреч с людьми и незначительных ремонтов. Это день без богатства — все финансовые вопросы лучше решать в другое время, поскольку в них могут быть загвоздки, сложности, неточности не в вашу пользу. А для остальных вопросов этот день годится. Очень хорош он для всех вопросов связанных с взаимоотношениями, этому способствует звезда Цветения персика, которая помогает структуре этого дня.

Совет книги перемен: стратегия невовлеченности в разногласия. Гексаграмма учит нас искусству выжидания и дипломатии.

Вторник, 2 декабря 2025 года

День Деревянного змея

5-tv.ru

Имеет худшие показатели, чем предыдущий день. Это также день без богатства, и денежные вопросы мы снова откладываем. Также это день разрушителя месяца, поэтому нового сегодня начинать не планируем. Лунная стоянка также не располагает для важных дел. А структура дня Благородный помогает нефритовой деве поддержит экзамены или завершающие этапы учебы.

Совет книги перемен: это период вынужденного ожидания, когда активные действия нецелесообразны, а успех зависит от умения терпеливо вынашивать замысел.

Среда, 3 декабря 2025 года

День Огненной лошади

5-tv.ru

День потери. Все начинания дня окажутся пустой тратой времени. Сделайте себе выходной, теряйте время осознанно — почитайте любимую книгу, посмотрите любимый фильм, расслабьтесь. Потери тоже можно могут быть полезными, если правильно применить эти энергии. В конце концов, когда еще вы можете с чистой совестью отдохнуть?

Совет книги перемен: как прогнувшиеся стропила напоминают о пределе прочности, так и вы должны услышать голос разума. Ваша сила — не в том, чтобы нести все на себе, а в умении вовремя остановиться, перераспределить нагрузку и дать себе отдых. В сдержанности рождается устойчивость, а в покое — новые силы для будущего.

Четверг, 4 декабря 2025 года

День Огненной козы

5-tv.ru

Этот день дает нам гораздо больше обещаний, чем другие. Он формирует прекрасное сочетание трех гармоний с энергией месяца, и прекрасно поддержит деловые встречи, свидания, обращения за медицинской помощью, переезды, начала путешествий, поиск работы, подписания контрактов, инвестиции, начало ремонта и естественно все связанное с людьми. Три гармонии способствуют гармоничному многостороннему сотрудничеству.

Будьте внимательнее с документами — в них могут быть проблемы. А вот для духовной работы этот день очень хорош — высшие силы особенно внимательно слушают наши просьбы в этот день благодаря особенно структуре Божественная хитрость. А еще в такой день хорошо требовать компенсации и возврата долгов.

Совет книги перемен: это период, когда вскрываются последствия прошлых ошибок — личных, родовых или системных. Это время не катастрофы, а возможности исправить наработанное, трансформировать негатив в ресурс.

Пятница, 5 декабря 2025 года

День Каменной обезьяны

5-tv.ru

Нейтрально-позитивный день. При очень хороших показателях, энергия Ци энергия этих дней умирающая, хотя это и компенсируется энергиями полнолуния — 16 день лунного цикла выкручивает все наши тумблеры на максимум. В такой день допустимо играть свадьбу, запускать бизнес, просить о помощи или покровительстве благородных людей. Хотя полезно будет иметь в голове план б на случай внезапных вводных и суматошной составляющей этого дня.

Совет книги перемен: раздробление — не разрушение, а перерождение. Как вода, разбиваясь о камни, находит новые пути, так и вы обретете силу в изменчивости. Ваша задача — не склеивать осколки прошлого, а создавать из них мозаику будущего.

Суббота, 6 декабря 2025 года

День Земляного петуха

5-tv.ru

Получает звезду Призрака девяти земель и поэтому весь его хороший потенциал нивелируется. Сегодня хорошо проводить встречи без галстуков, планировать на будущее, активно обсуждать свои планы. Важные начинания будут буксовать из-за элементов, которые спутывают все карты — Врата иллюзии в печальной комбинации Змеи в земной сети дает много путаницы и сложностей по пути к целям. К тому же, это последний день месяца свиньи. Воскресенье уже вводит нас в месяц крысы.

Совет книги перемен: даже скромные шаги вперед имеют значение: они закладывают фундамент будущего успеха. Гексаграмма призывает не к борьбе, а мудрой адаптации.

Воскресенье, 7 декабря 2025 года

День Стальной собаки



5-tv.ru

Врываясь в месяц крысы в воскресенье, мы оказываемся наедине с энергиями дня пустоты. К тому же, в этом дне оказывается звезда болезней, которая препятствует гладкому решению медицинских вопросов. Дела идут медленно и вязко. В такое время лучше ничего существенного не предпринимать, и просто позволить времени спокойно идти.

Совет книги перемен: гексаграмма символизирует стагнацию, разрыв связей, наличие внешних препятствий. В такой период великое отходит, а малое приходит. Преобладают сиюминутные интересы и мелкие помехи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.