Песков: не стоит преувеличивать значение утечек в СМИ данных по мирному договору

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представитель Кремля отметил, что обязательно найдутся те, кто захочет сорвать попытку решить украинский кризис.

Не стоит преувеличивать значение утечек данных о мирном договоре, разработанном в США для урегулирования украинского кризиса, в СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что не все будут прилагать усилия для скорейшего наступления мира.

«Будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло — однозначно такие люди будут», — заверил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о происхождении «информационного шума» вокруг мирного плана США по Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такой ажиотаж связан с тем, что попытки Запада продолжить эскалацию кризиса провалились. По ее словам, Евросоюз включает «кнопку «Шум» сразу после того, как запускается политико-дипломатический процесс по украинскому кризису.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.