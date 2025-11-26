Коммунальные службы осушили скандальный подвал с карпами в Кузбассе

Фото, видео: 5-tv.ru

Жительница Кемеровской области ранее устроила «ферму» в доме, чтобы привлечь внимание к постоянным подтоплениям.

Коммунальщики откачали воду из знаменитого подвала с карпами в Кемеровской области. Его владелица поделилась кадрами в соцсетях.

В подвал спустили насос и полностью осушили помещение. А хозяйка выловила всю рыбу и пока поместила ее в бочку. Жительница города Белово развела карпов в своем затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Вода стояла в доме несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что коммунальщики такой креативности жительницы Белова не оценили. Они обвинили хозяйку в нарушении правил содержания и разведения рыбы.

Жильцы целого района уже не первый год страдают из-за постоянных подтоплений, и ситуация только ухудшается, но ни чиновники, ни коммунальщики ранее никак не реагировали. Подвал частного дома стал наполняться водой в начале августа — сначала казалось, что это просто временная неприятность.

