Как парам избежать финансовых конфликтов: простые правила, спасающие отношения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Деньги — одна из главных причин ссор и расставаний.

Деньги остаются одной из самых частых причин конфликтов в отношениях. Финансовые вопросы — самое серьезное испытание для семейных пар. Чтобы избежать проблем, специалисты советуют исключить табу на разговоры о деньгах и выстроить понятную систему управления бюджетом. Об этом сообщает The Guardian.

Говорите о финансах открыто и регулярно

Универсального способа, как именно вести бюджет в отношениях, не существует. Но главный принцип всегда один: обсуждать деньги нужно как можно раньше — траты, планы, долги, сбережения.

Если начать разговор сложно, эксперты предлагают написать план: каждому по отдельности — как он видит совместные финансы. После этого можно сравнить позиции и прийти к общему решению.

Любые договоренности важно пересматривать, когда меняются обстоятельства — например, если кому-то повысили зарплату.

Кто и за что платит

Совместное проживание означает появление общих счетов — от коммуналки до подписок.

Некоторые расходы можно сократить: платные сервисы для просмотра фильмов часто предлагают семейные подписки. А фитнес-клубы тоже иногда делают скидки для пары.

Коммунальные платежи можно распределять поровну или по принципу «кто больше зарабатывает — тот больше вносит».

Некоторые поставщики услуг позволяют вписывать в договоры имена обоих партнеров — тогда оба несут ответственность за возможные долги.

Стоит ли открывать общий банковский счет

Открытие совместного счета — серьезный шаг, который показывает высокий уровень доверия. Но он же и создает риски.

Если вы решите открыть общий счет, важно заранее определить, для чего он:

только для бытовых расходов и продуктов;

для крупных расходов — аренды, ипотеки, счетов;

для всего бюджета пары.

При этом личные счета тоже должны оставаться. Финансовые консультанты подчеркивают, что хранить часть денег отдельно — это не недоверие, а элемент безопасности: в любой кризисной ситуации (конфликт, расставание, злоупотребление деньгами) человеку нужны собственные средства.

Как распределять взносы

Пара может вносить фиксированные равные суммы или рассчитывать взнос как процент от дохода каждого. Главное — чтобы схема была честной и согласованной.

Если же партнер предлагает пользоваться только общим счетом, эксперт по финансам Энди Уэбб советует быть осторожнее.

«Отказ от личных денег — риск. Это может открыть путь к финансовому контролю, когда один человек полностью распоряжается деньгами другого», — уточняет специалист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.