Путин и Жапаров обсудили военное сотрудничество России и Киргизии
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Егоров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Также лидеры двух стран наметили вектор совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым вопросы расширения военного сотрудничества. Об этом российский лидер сообщил в ходе подведения итогов переговоров с главой республики в Бишкеке.
«Естественно, мы с Садыром Нургожоевичем предметно обсудили и вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах», — сказал Путин.
Кроме того, лидеры двух стран обозначили вектор совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркоторговцами и ОПГ.
Путин также отметил, что объединенная база российской армии в Киргизии значительно укрепляет обороноспособность республики и стабилизирует обстановку во всей Центральной Азии.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России назвал заявление о переходе отношений Москвы и Бишкека на новый уровень партнерства значимым итогом официального визита в республику, а также назвал встречу результативной и конструктивной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX