Путин и Жапаров обсудили военное сотрудничество России и Киргизии

Также лидеры двух стран наметили вектор совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым вопросы расширения военного сотрудничества. Об этом российский лидер сообщил в ходе подведения итогов переговоров с главой республики в Бишкеке.

«Естественно, мы с Садыром Нургожоевичем предметно обсудили и вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах», — сказал Путин.

Кроме того, лидеры двух стран обозначили вектор совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркоторговцами и ОПГ.

Путин также отметил, что объединенная база российской армии в Киргизии значительно укрепляет обороноспособность республики и стабилизирует обстановку во всей Центральной Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России назвал заявление о переходе отношений Москвы и Бишкека на новый уровень партнерства значимым итогом официального визита в республику, а также назвал встречу результативной и конструктивной.

