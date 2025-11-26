Когда отдых не помогает: откуда берется хроническая усталость

Хроническая усталость может быть признаком анемии, диабета и гиповитаминоза

Упадок сил может говорить о целом спектре заболеваний.

Порядка 40% россиян страдают от ежедневной усталости из-за работы, психологической нагрузки и физического труда. В значительной степени на уровень энергии влияют распространенные факторы современного образа жизни: недостаток сна и несбалансированное питание. Об этом aif.ru рассказала заведующая территориальной поликлиникой Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша Ирина Петренко.

Эксперт объяснила, какие заболевания могут вызывать постоянный упадок сил и какие анализы нужно сдать, чтобы выявить источник проблемы.

О чем может говорить постоянная усталость

Анемия — заболевание, вызванное недостатком красных кровяных телец и гемоглобина. Она сопровождается не только слабостью, но и бледностью кожи, а также одышкой.

Гиповитаминоз — недостаток витаминов, особенно группы В, D и C, очень важных для работы нервной системы.

Болезни щитовидной железы — гормональные сбои, вызванные проблемами с этим органом, могут сопровождаться выраженной усталостью.

Заболевания сердечно-сосудистой системы — при развивающейся сердечной недостаточности человек может испытывать упадок сил.

Сахарный диабет — усталость может быть симптомом повышенного уровня глюкозы в организме, особенно если сопровождается жаждой, голодом, потливостью и увеличенным мочеиспусканием.

Хронические инфекции — при борьбе с воспалением организм задействует ресурсы иммунитета, что может вызывать ощущение вялости и слабости.

Какие анализы сдать при хроническом упадке сил

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и определением СОЭ покажет, нет ли у пациента воспаления или анемии.

Уровень глюкозы в крови укажет на наличие или отсутствие диабета, а также других обменных нарушений.

Биохимический анализ крови поможет выяснить, корректно ли работает пищеварительная и мочевыделительная системы, двигательный аппарат и обмен веществ.

Определение уровня адренокортикотропного (АКТГ), тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), кортизола и прогестерона выявит проблемы с щитовидной железой.

