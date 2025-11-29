Мозг «взрослеет» только к 32 годам: выделено пять эпох его развития

The Guardian: Мозг развивается в пять этапов и «взрослеет» только к 32 годам

Подростковый период длится дольше, чем многие думали.

Ученые составили одну из самых подробных карт развития человеческого мозга и пришли к выводу: его «взрослая» стадия наступает не в 18 и даже не в 25 лет, а лишь примерно к 30 годам. Исследование показало, что мозг проходит через пять крупных «эпох», разделенных четырьмя ключевыми поворотными моментами — в возрасте девяти, 32, 66 и 83 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Работа основана на анализе почти четырех тысяч снимков мозга людей от одного года до 90 лет. Ученые проследили, как формируются нейронные сети, и обнаружили, что мозг не развивается равномерно — он работает рывками и периодически «переключается» на новую траекторию развития.

Пять эпох развития мозга

Профессор Кембриджского университета Дункан Эстл отмечает, что мозг «живет по этапам» так же, как и человек.

«Оглядываясь назад, многие чувствуют, что их жизнь делилась на периоды. Оказывается, мозг проходит через такие же фазы», — сказал он.

Первая эпоха. Детство — от рождения до 9 лет

В это время мозг активно формирует нейронные связи, затем избавляется от лишних синапсов (специализированных контактов между нервными клетками для передачи нервного импульса), оставляя только самые используемые. Эффективность связей даже снижается — это процесс «упорядочивания».

Вторая эпоха. Подростковый период— от 9 до 32 лет

Белое вещество продолжает расти, нейронные сети становятся более четкими и эффективными. Улучшаются когнитивные способности, мозг активно перестраивается.

«Мы не говорим, что люди в 30 будут вести себя как подростки. Это закономерность изменений — мозг просто продолжает формироваться», — пояснил руководитель исследования Алекса Маусли.

Третья эпоха. Зрелость — от 32 лет до 66

Это самый длинный и стабильный период. Мозг достигает «архитектурного плато»: сети становятся устойчивыми, области — более обособленными. Именно на этот возраст приходится расцвет интеллекта и личности.

Именно в районе 32 лет ученые зафиксировали самый заметный скачок — мозг окончательно переходит в «взрослый режим». Роль играют и жизненные события, например, появление детей.

Четвертая эпоха. Раннее старение — от 66 лет

Начинаются первые изменения, связанные с возрастным снижением активности и постепенной деградацией белого вещества.

Пятая эпоха. Позднее старение — от 83 лет

Замедляется работа нейронных сетей, снижается эффективность коммуникации между областями мозга.

Как ученные это выявили

В данном исследовании мозг оценивали по 12 параметрам, включая эффективности нейронных сетей, степени их «связанности», зависимость от ключевых узлов, распределению нагрузки. Так исследователи увидели, как мозг «переходит» с одного режима на другой.

Ученые считают, что результаты помогут лучше понимать риски психических расстройств, которые часто проявляются именно в подростковом возрасте, когда мозг переживает резкий этап перестройки.

Также новые данные могут объяснить, почему взрослые люди принимают решения иначе, чем подростки, и как именно мозг стареет.

