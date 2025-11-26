Россия и Киргизия намерены углублять двустороннее сотрудничество

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие в рамках ШОС и других сообществ.

Россия и Киргизия выступают с согласованных позиций в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой республики Садыром Жапаровым.

Российский лидер отметил, что Москва настроена на тесное взаимодействие с Бишкеком в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре. На российско-киргизской встрече стороны могут обстоятельно пройтись по многоплановой и актуальной двусторонней повестке, чтобы наметить ориентиры для дальнейшего углубления сотрудничества.

Накануне российский лидер прибыл с официальным визитом в Киргизию, где собирается провести переговоры с лидером страны Садыром Жапаровым.

Программа визита состоит из возложения венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальной встречи лидеров в резиденции Ала-Арча, подписания заявлений и межправительственных соглашений, а также пресс-конференцию глав государств и госприем от имени киргизской стороны.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание заявлений для углубления союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».

В завершении дня 26 ноября пройдет неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

