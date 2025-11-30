Темная эпоха Голливуда: как индустрия кино пришла к визуальному кризису

Фото: 5-tv.ru

Зрители негодуют: западные фильмы и сериалы невозможно смотреть.

Почти каждому знакомо это ощущение: долгое переключение между каналами в поисках чего-то стоящего. Кажется, что нашел хорошую картину, но через пару минут понимаешь, что вынужден щуриться и вручную настраивать яркость. Очередная ночная сцена — и разглядеть, что происходит, практически невозможно. Причину, по которой кино становится все более «мрачным», объяснило издание The Guardian.

Дискуссия началась не вчера. Еще во время финального сезона «Игры престолов» невероятно темные сцены вызвали бурю жалоб, а один из пользователей Reddit саркастически заметил, что теперь нужна статья, оправдывающая невозможность что-то увидеть на экране.

Кинокритик Барри Левитт уверен: если выйти на улицу в пасмурный день, там все равно будет больше цвета, чем в современном блокбастере.

Блокбастеры, которые никому не нравится смотреть

Нашумевшая киносказка «Злая», снятая по мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз», подверглась острой критике. В основном — за визуальный стиль, который сравнивали с рекламными роликами.

Сиквел «Злая. Часть 2» столкнулся с другими проблемами. Критик Джастин Чанг удивлялся, почему в фильме все «настолько подсвечено сзади, будто Оз живет под постоянной термоядерной вспышкой, либо настолько тускло, что обезьяну трудно отличить от ребенка».

Почему пленка была ярче и какое будущее ждет индустрию

Цветная кинематографическая технология позволяла получать насыщенные цвета благодаря тройной системе съемки: свет разделяли на красный, зеленый и синий лучи, которые фиксировались на отдельных пленках. Позже их соединяли в яркое изображение. Стоимость и сложность процесса предопределили его исчезновение по мере развития цифровых технологий.

Преподаватель кинематографии Лаура Хиллард объясняет: распространение тусклого изображения связано с появлением новых камер и отсутствием тщательной цветокоррекции. Цифровые камеры фиксируют реальность «как есть», без текстур и насыщенности.

Проблемы освещения существовали всегда, и никто не может предсказать, куда двинется индустрия. Но одно ясно: кинематографическая вселенная, которая когда-то начиналась с ярких оттенков, сегодня переживает одну из самых бесцветных эпох в своей истории.

