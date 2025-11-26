Россия высоко ценит внимание Киргизии к поддержке русского языка
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В республике строятся русскоязычные школы и проводятся мероприятия культурного обмена.
Москва ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка в республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В октябре 2024-го года с успехом прошли дни культуры Киргизии в России, а этой осенью — аналогичное российское мероприятие в Киргизии, подчеркнул Путин. Кроме того, в 2023 году Москва и Бишкек запустили совместный проект по строительству в республике девяти средних школ с русскоязычным обучением. Первые три учебных заведения планируется открыть к 1 сентября 2027 года.
Также в рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 школах республики работают 157 российских преподавателей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прибыл к комплексу «Ынтымак ордо» в Бишкеке для переговоров с Жапаровым. На площади российского лидера приветствовал почетный караул в исторической форме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.