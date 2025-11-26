Армейского гинеколога обвинили в домогательствах в отношении 1500 пациенток

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В их число входили и супруги военнослужащих.

В США армейского гинеколога Блейна Макгроу обвинили в домогательствах и скрытой видеосъемке пациенток во время медицинских осмотров. Об этом сообщает People.

По сведениям издания, Макгроу трудился в военных медучреждениях на Гавайях и в Техасе и регулярно принимал жен военнослужащих. В судебных исках указано, что врач тайно записывал женщин обнаженными, требовал оголять грудь и допускал недопустимые прикосновения к интимным частям тела.

Одна из пострадавших заявила, что во время приема Макгроу сделал вид, будто отвечает на телефонный звонок, после чего поместил смартфон в нагрудный карман таким образом, чтобы камера фиксировала ее в гинекологическом кресле.

Адвокаты отмечают, что многочисленные жалобы на действия врача поступали давно, однако ему продолжали позволять работать. В иске сказано, что, по сути, армия прикрывала человека, который, по мнению истцов, совершал неприемлемые действия, будучи военнослужащим. Предполагается, что число пострадавших может достигать примерно 1500.

Макгроу служил в Армейском медицинском центре «Триплер» на Гавайях С 2019 по 2023 год, затем перешел на базу Форт-Худ в Техасе. Осенью 2025 года его отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас в отношении него продолжается расследование.

