У ВСУ тяжелая ситуация на поле боя, а российская армия может сражаться сколько угодно.

Вооруженные силы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российской армии, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на заявление министра армии США Дэна Дрисколла.

Политик отметил, что ВС РФ наращивают масштаб и темп воздушных атак и могли бы продолжать сражаться сколько угодно. В то же время американский военно-промышленный комплекс в скором времени не сможет снабжать киевский режим оружием и средствами противовоздушной обороны. По словам источников авторов статьи, посыл заявления Дрисколла был в том, что Украине следует принять сделку, пока не поздно.

По мнению министра армии США, ситуация для Незалежной будет лишь ухудшаться, поэтому ей лучше согласиться на переговоры сейчас, чем в будущем оказаться на еще более слабых позициях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану США, которые сложно комментировать.

