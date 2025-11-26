Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российского лидера встретил почетный караул в исторической форме.

Президент России Владимир Путин прибыл к комплексу «Ынтымак ордо» в Бишкеке. На площади российского лидера приветствовал почетный караул, часть которого была облачена в исторические доспехи и вооружена копьями. Президента России у Дворца единства встретил лично Садыр Жапаров под звуки праздничных фанфар. Главы государств обменялись приветственными жестами и обнялись.

Владимир Путин прибыл в республику 25 ноября. Президента России в аэропорту «Манас» торжественно встретили, подняв государственные флаги и выстроив почетный караул.

Жапаров лично встречал президента РФ у трапа самолета. Российский и киргизский лидеры возложили венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что во Дворце Единства пройдут переговоры по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Кроме того, Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.