Симфония и джаз: Александр Маслов представил авторское прочтение известных киномелодий

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необычный концерт прошел на сцене Петербургской филармонии.

«Ла-ла-лэнд», «Интерстеллар» и «Аладдин» в ритме джаза. В Петербургской филармонии мелодии, знакомые почти каждому, прозвучали в авторском прочтении Александра Маслова.

На одной сцене встретились симфонический оркестр и джазовое трио. Новую интерпретацию получили знаменитые «Картинки с выставки» Мусоргского, а также темы из популярных кинофильмов.

По словам автора аранжировок, в его композициях важную роль играет импровизация. Она рождается спонтанно, здесь и сейчас. Что из этого получится, не знают даже сами музыканты.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспрецедентное шоу ждет зрителей в знаменитой «Горбушке». Легенда русского рока, бессменный лидер «Крематория» Армен Григорян, отмечает юбилей, и дарит своим поклонникам сразу два больших концерта.

Выступление группы «Крематорий» в ДК Горбунова — это не просто рок-концерт в привычном понимании, а настоящее шоу. Вместе с музыкантами в образах лирических героев песен на сцену выйдут и артисты циркового театра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.