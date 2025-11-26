Помогает погода: ВС РФ используют настоящий и искусственный туман против дронов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Российская армия усиливает давление на противника на славянско-краматорском направлении.

Идти вперед на славянско-краматорском направлении нашим бойцам помогает плотный туман. Для защиты от беспилотников штурмовики применяют аэрозольную завесу. Естественная дымка еще больше дезориентирует «птички» ВСУ. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин оценил тактику российских военнослужащих.

На краматорско-славянском направлении усилено давление со стороны российской армии. Как результат: месяц назад там была объявлена эвакуация населения, а совсем недавно приостановлено и железнодорожное сообщение с двумя этими городами.

На славянской трассе бойцов «Барс-27» атакует дрон. Они спешиваются и применяют неожиданную тактику дымовой завесы. Беспилотник дезориентирован и становится легкой мишенью.

Природная завеса тоже эффективна. В эти дни Донбасс больше напоминает Туманный Альбион, нежели степной край. Продираемся сквозь пелену к штурмовикам южной группировки войск. На счету «Юга» — недавнее освобождение Иванополья, плацдарма, с которого наши войска разовьют наступление на Константиновку.

И тут помогла мгла, говорит боец с позывным «Ромул».

«Туман он и тогда помог, и сейчас помогает. Погода на нашей стороне. Либо утром, или вечером, бывает и ночью, под антидроновыми „одеялами“. Сопротивления пехоты не было. В основном, это дроны», — рассказал командир штурмового взвода 1194 полка группировки войск «Юг» с позывным «Ромул».

Как в римской легенде о волчице и вскормленных ею воинах Реме и Ромуле, поражает история минометчика из бригады «Волки», где сначала служила медиком его мама, а потом и сын пошел по ее стопам. И за два контракта в своем юном возрасте стал матерым бойцом.

«Нас накрыло кассетой, я получил осколочные ранения. Наверное, тогда и был переломный момент, когда я действительно понял, что такое война. После первого ранения пять осколков, после второго — восемь. После второго, конечно, страшного было подходить к взрывчатым веществам. Но потихоньку стараюсь перебарывать свой страх», — рассказал боец 1-й ДШРБР «Волк» группировки войск «Юг» с позывным «Торфин».

Страшно и медикам, которые под обстрелом спешат на помощь раненым товарищам. Но, как говорят, глаза боятся, а руки делают.

«Конечно, бегу и молюсь. Ну, а что, надо выполнять свою работу, извините меня, надо — побежишь. И все во время упирается, мало ли у него серьезное ранение. Смотришь под ноги и наверх, глазами бегло. Все чисто? Чисто. Оценили обстановку и побежали», — поделился боец 1-й ДШРБР «Волк» группировки войск «Юг» с позывным «Пилюля».

Славянск и Краматорск — последние столпы украинской обороны на Донбассе. Освобождение этих городов равно освобождению всей ДНР. И наши двигаются вперед, каждый день. При этом пополняя арсенал трофеями и не теряя чувства юмора.

