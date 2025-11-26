В Петербурге на фестивале показали инклюзивный спектакль про Буратино

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Жасмин получила награду в номинации «Особый театр» за спектакль «Буратино и Золотой ключик» с участием взрослых и детей с особенностями здоровья.

В Санкт-Петербурге прошел Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра», объединивший самых ярких представителей музыкально-театрального искусства. Одной из главных героинь премии в этом году стала певица Жасмин — она получила награду в номинации «Особый театр» за спектакль «Буратино и Золотой ключик» с участием взрослых и детей с особенностями здоровья.

«Огромная честь принимать сегодня награду в такой значимой номинации, как „Особый театр“. Эта премия — признание нашего общего дела, нашего стремления делать мир театра доступнее и ближе для каждого. Особые слова говорю нашим детям, чьи глаза горят талантом и вдохновением, и их родителям, чья любовь и поддержка бесценны. Искусство способно исцелять, объединять и делать нас лучше. Я в это верю!» — сказала Жасмин, заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана.

На сцену вышли больше 60 артистов инклюзивной студии «Сны Алисы». Идейный и творческий руководитель этого спектакля — заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана, певица Жасмин. Вклад в развитие инклюзивного театра отметили в профессиональном сообществе — заслуженную артистку России наградили премией «Музыкальное сердце театра».

«Я давно мечтала создать именно такой проект, где дети смогут свободно выходить на сцену, демонстрируя себя, изучая себя, показывая себя не через болезнь, а через талант и через свой свет, который находится у них внутри», — рассказала Жасмин.

Спектакль, в котором сцену делят профессиональные актеры и артисты с особенностями развития, уже трижды показывали в Москве. В Петербурге труппа выступила специально для гостей фестиваля — и вновь собрала полный зал.

«Я действительно восхищаюсь и детьми, и взрослыми, которые выходят смело на сцену, потому что они идут к мечте, мечта несбыточная, но идут к этой мечте! И я восхищаюсь людьми, которые протягивают им руки!» — отметила доцент кафедры зарубежного театра ГИТИС, председатель экспертного совета и премии «Музыкальное сердце театра» Карина Вартанова.

Отметили и музыкального наставника проекта — народный артист Российской Федерации Алексей Рыбников стал лауреатом Гранд-премии «Музыкальное сердце театра».

«Люди, лишенные возможности хорошо передвигаться или говорить, участвуют в таких представлениях, и участвуют очень успешно и здорово! Я считаю, что спектакль „Буратино“, который я видел, прекрасный спектакль, замечательный, яркий, своеобразный!» — выразил мнение президент фестиваля «Музыкальное сердце театра», композитор, народный артист России Максим Дунаевский.