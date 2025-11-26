РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Вбросы в СМИ о контактах Кремля и Белого дома направлены на то, чтобы помешать сторонам выстроить нормальные отношения.

Россия и США достигли предварительной договоренности о приезде специального представителя американского президента Дональда Трампа, Стива Уиткоффа в Москву. Планируется, что он приедет на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также политик отметил, что вбросы в СМИ о возможных контактах представителей Москвы и Вашингтона направлены на то, чтобы не дать сторонам выстроить нормальные отношения. Он подчеркнул, что не знает, откуда у журналистов информация о телефонных разговорах РФ и США.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает», — ответил помощник президента РФ.

Ранее Трамп также сообщил, что Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе. Кроме того, американский лидер подчеркивал, что не ставит предельного срока для заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса.

Президент США выразил готовность провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако это возможно лишь после согласования соответствующих условий.

