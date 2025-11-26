Мужчина разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты стримеру

Фото: 5-tv.ru

Его огорчило известие о том, что его многолетние накопления ушли в чужой карман.

Житель Китая решил подать на развод после того, как узнал, что его жена потратила свыше 90 тысяч долларов из семейного бюджета на пожертвования стримеру-мужчине. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, мужчина вел скромную жизнь и отдавал супруге-домохозяйке весь свой заработок, стремясь обеспечить ей ощущение стабильности и уверенности. Однажды он обнаружил, что почти все деньги, которые он переводил на ее банковский счет, исчезли.

Всего за последние несколько лет Лю отправил жене 1,16 миллиона юаней, что составляет примерно 163 тысячи долларов. Когда он выяснил, что средств на счету больше нет, супруга признала, что потратила все накопления.

Газета пишет, что около 670 тысяч юаней, то есть примерно 94 тысячи долларов, женщина перечислила стримеру. Остальную сумму она не смогла объяснить. По данным SCMP, женщина призналась, что у нее появилась навязчивая тяга отправлять донаты этому стримеру. В чатах, которые изучали журналисты, обнаружилась переписка, где она просила его называть ее «малышкой».

По словам Лю, после утраты всех сбережений семья оказалась в долгах на 80 тысяч юаней, что составляет около 11,3 тысячи долларов. Эти деньги жена оформила в кредит. Мужчина сообщил, что собирается вернуть половину совместного имущества, а затем подать заявление о разводе. Платформа, через которую женщина переводила средства, уже проводит служебную проверку по этому поводу.

В материале также напоминается, что в октябре китайское управление по вопросам киберпространства объявило о запуске двухмесячной общенациональной кампании, направленной на наведение порядка в сфере донатов за прямые трансляции. По данным ведомства, внимание будет уделено частным стримам и развлекательным трансляциям, где зрители особенно активно переводят деньги, порой в крупных объемах.

Ранее South China Morning Post приводила данные iResearch, согласно которым рынок пожертвований во время стримов в Китае в 2019 году достиг 140 миллиардов юаней, что эквивалентно 19 миллиардам долларов.

