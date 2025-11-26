Рэперу Джигану нужна женщина, которая будет сочетать в себе мать и любовницу

Какой тип партнерши способен удовлетворить психологические потребности рэпера?

Российскому рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) в качестве партнерши нужна женщина-мать. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась психолог Марианна Абравитова.

«Обязательно нужна (Джигану — Прим.ред) такая женщина, которая возьмет на себя, с одной стороны, функцию матери, а с другой стороны она должна быть супер секси», — отметила эксперт.

По мнению Абравитовой, только зрелая женщина могла бы закрыть психологические потребности музыканта. На эту роль могла бы подойти заслуженные артистки России, певицы Зара (настоящее имя — Зарифа Пашаевна Мгоян) и Татьяна Буланова. Еще один названный психологом вариант — Лолита Милявская.

Избранница Джигана должна быть нежной, мягкой и понимающей, нести в себе жертвенность и быть готовой отдать себя мужчине целиком. Бывшая жена рэпера, блогер и модель Оксана Самойлова, не была готова исполнять эту роль, поэтому после развода музыканту предстоит найти «Самойлову номер 2», отметила психолог.

Однако ориентироваться на звездных женщин Джигану не стоит, считает Абравитова. Вместо этого она предложила ему обратить внимание на фанаток.

«Кто такой звездный человек. Это человек с очень мощным импульсом любви к себе, с нарциссизмом. Тот, кто заточен на себя, на свой успех<…> Как такой человек может отдать ему себя целиком?» — подчеркнула эксперт.

