Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Над территорией Белгородской области сбили 13 БПЛА, над территорией Воронежской области — 10. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре дрона ликвидированы над территорией Липецкой области и один — над территорией Брянской области.

Субъекты РФ регулярно подвергаются налетам беспилотников с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Враг использует не только БПЛА, но и наносит по мирным населенным пунктам в приграничных регионах ракетные удары.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 10:00 до 20:00 25 ноября силы ПВО уничтожили 16 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России

