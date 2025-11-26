Целился в педагога: во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета

Во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Медицинская помощь понадобилась 14-летней ученице — она получила ожог роговицы.

Во Владивостоке ученик устроил стрельбу из газового пистолета во время урока немецкого языка. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ученик восьмого класса во время занятия применил аэрозольный пистолет. Он направлял газ в сторону доски, где стоял педагог. После случившегося медицинская помощь понадобилась 14-летней школьнице — она получила ожог роговицы. Всего пострадало семь человек.

«Ученики и преподаватель стали жаловаться на недомогание, резь в глазах, першение в горле. Видно следы непонятного вещества на доске. Оперативно преподаватели открыли в кабинете окна», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю уточнили, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Правоохранители прибыли в школу сразу после получения сигнала.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента: устанавливают подробности происшедшего, опрашивают детей и взрослых, находившихся в классе. Врачи оценивают степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Проверку также начала прокуратура.

«Ведомство установит обстоятельства приобретения орудия, его хранения и передачи несовершеннолетнему», — отмечается в заявлении ведомства.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.