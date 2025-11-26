Летающий скрипач: группа «Крематорий» приготовила для зрителей грандиозное шоу

Фото, видео: 5-tv.ru

Легендарный рок-коллектив даст два концерта в честь юбилея лидера — Армена Григоряна.

Раскаты рока, эффект полного погружения и каскадерские трюки: беспрецедентное шоу ждет зрителей в знаменитой «Горбушке». Легенда русского рока, бессменный лидер «Крематория» Армен Григорян, отмечает юбилей, и дарит своим поклонникам сразу два больших концерта, где старый добрый рок объединится с новыми технологиями. Какие сюрпризы готовят — узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Восставшие из праха зомби и парящие на звездах женщины-кошки — такими, еще до появления искусственного интеллекта, их придумал лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян.

«Это полное погружение зрителя в атмосферу происходящего. Картинка двигается, и артист существует непосредственно в картинке», — отметил режиссер-постановщик Андрей Кольцов.

Легенде русского рока — 65. А ведь «последний аккорд» музыкальной баллады Армена Григоряна мог прозвучать еще в конце 1980-х в подвале дома Булгакова.

«Взяли нас после концерта, пригласили в районное отделение милиции, и там товарищ в штатском сказал: все ребятки, завязывайте с этими концертами подпольными. Больше название его интересовало, откуда такое название, у него, наверное, в голове были трубы Бухенвальда и Освенцима», — рассказал Армен Григорян.

Но вот уже 42 года «Крематорий» играет свой гротескный рок-н-ролл. Их лирика — это духовные искания в мире плотских наслаждений, приправленных сюрреалистичным бытом.

«Они так отличались от всех остальных, обладали очень такой своей романтической, меланхоличной такой, минорной, энергетикой», — рассказал рок-музыкант, композитор, саунд-продюсер, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Беспрецедентным обещает быть шоу, которое группа готовит на площадке в ДК Горбунова, посвященное дню рождения своего лидера.

Выступление группы «Крематорий» в ДК Горбунова — это не просто рок-концерт в привычном понимании, а настоящее шоу. Вместе с музыкантами в образах лирических героев песен на сцену выйдут и артисты циркового театра.

Чтобы летать над сценой и при этом играть на скрипке, музыкантам пришлось с нуля учиться акробатике.

«Нам было сначала заявлено, что скрипач цирковой, мы говорим: „Ну, так вообще проблем нет“. Но только скрипач об этом не очень знал, что он цирковой», — сообщил режиссер, сценарист театра Андрей Фурманчук.

«Импровизировать я боюсь, честно говоря, но уверенности придала первая репетиция», — дополнил скрипач рок-группы «Крематорий» Юрий Кондратов.

«Крематорий» исполнит проверенные временем композиции и новые хиты. Специальный гость праздника — группа «Тайм-Аут».

«В определенном возрасте все только начинается. Вот это вот я думаю, и есть начало какого-то другого этапа. Punk’s not dead, всем крутить фонарики полчаса. Армен, мы с тобой», — подчеркнул лидер рок-группы «Тайм-Аут» Александр Минаев.

Поклонники смогут пройти весь творческий путь вместе с культовым рокером по лестнице, где каждая ступень — жизненный этап.

«Фантастическая лестница, которая возникает и по которой я хожу и, знаете, это история жизни в нескольких шагах. Я человек, лишенный сентиментальности, но здесь она появляется», — уточнил Григорян.

Два грандиозных шоу-концерта отгремят в ДК Горбунова 28 и 29 ноября. Такого храм русского рока еще не видел.

