Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра

Фото, видео: Елена Верещака/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С купола исполина сходят раскаленные лавины. Код авиационной опасности — оранжевый.

В эти минуты Камчатку засыпает пеплом! На полуострове начал извергаться вулкан Безымянный.

С купола исполина сходят раскаленные лавины. Пилотов предупредили о многокилометровом шлейфе вулканической пыли. Расположенным в окрестностях Безымянного поселкам пока ничто не угрожает.

Тем не менее, власти просят держаться подальше от вулкана. А в региональном МЧС напоминают — при сильном пеплопаде необходимо закрыть все двери и окна и постараться без необходимости не выходить на улицу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.