В МИД РФ заявили, что Украина не стремится к мирному урегулированию конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Родион Мирошник считает недавние атаки ВСУ по регионам России важным знаком.

Украина недавними ударами по Ростовской области и Краснодарскому краю продемонстрировала, что ее власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта. Об этом «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На фоне продолжающейся риторики о якобы стремлении к миру это (удары Вооруженных сил Украины по регионам РФ. — Прим. Ред.) можно расценивать только как фактическую демонстрацию отсутствия стремления к поиску компромисса и к поиску мирного урегулирования. Киев предпринял шаги по нанесению удара по абсолютно гражданским объектам», — заявил политик.

По словам Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский отошел от «первичного шока», вызванного предложением американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта.

Политик подчеркнул, что киевские власти стали вновь использовать запрещенные формы и методы войны.

Кроме того, Мирошник считает, что атаки вооруженных сил Украины по Таганрогу в Ростовской области и Краснодарскому краю в ночь на 25 ноября демонстрируют нежелание Зеленского завершить конфликт дипломатическим путем.

В то же время Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины после атак ВСУ по регионам России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану, разработанному США.

