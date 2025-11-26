Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Американский президент отметил прогресс в переговорах по урегулированию на Украине.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на следующей неделе проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 25 ноября сообщил сам Трамп.
«Они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве», — сказал президент США.
Трамп также подчеркнул, что не устанавливает никаких предельных сроков для достижения договоренностей по урегулированию украинского кризиса.
«У меня нет крайнего срока», — заявил он.
Политик добавил, что европейские страны будут «весомо и активно участвовать» в формировании системы гарантий безопасности для Киева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным.
Он подчеркнул, изначальный вариант американского мирного плана, включающий 28 пунктов, был переработан с учетом замечаний как Москвы, так и Киева. По его словам, в документе осталось лишь несколько положений, по которым стороны пока не достигли согласия.
Президент США также заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но такая встреча состоится только после того, как стороны окончательно согласуют условия урегулирования.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.