«Стресс к лицу»: косметолог рассказал, почему у Лерчек изменилась внешность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Воспользовалась ли знаменитость услугами пластического хирурга?

Лицо блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, могло измениться от стресса, а также при помощи косметологических процедур. Об этом на премьере фильма «Туда и обратно» корреспонденту 5-tv.ru рассказал косметолог и пластический хирург Николай Пархоменко.

«Если приглядеться, конечно изменения налицо. Я не думаю, что она сделала какие-то операции, потому что операции вряд ли на дому можно было бы провести. Но здесь точно есть косметология», — отметил специалист.

Пархоменко уточнил, что лицо у Лерчек изменилось из-за стресса, а также беременности. Это стало причиной того, что лицо похудело.

Однако, по мнению косметолога, Лерчек приподняла среднюю зону лица, из-за чего у нее исчезли носогубные и марионеточные морщины. Этого удалось добиться при помощи филлеров. Кроме того, как считает Пархоменко, блогер могла пройти через процедуру нитевого лифтинга.

В то же время специалист обратил внимание и на макияж. По его мнению, он также мог изменить черты лица. К тому же специалист упомянул и качество кожи, которое также могло поменяться.

Пархоменко подчеркнул, что Лерчек после всех этих процедур стала выглядеть лучше.

«В любом случае ситуация налицо, что она стала выглядеть лучше. Тут знаете, иногда так говорят, стресс к лицу. Возможно, этот стресс повлиял как-то на это, ну и плюс грамотная косметологическая поддержка. <…> Поэтому, скорее всего, просто грамотное подчеркивание разными препаратами и нитями дало такой эффект», — резюмировал эксперт.

Также косметолог высказался и о возможном удалении комков Биша. По его словам, вряд ли такую операцию могли провести на дому. Заметное похудение лица Лерчек он объяснил тем, что при стрессе жировые пакеты, которые дают человеческому лицу наполненность, могут уходить, что и произошло со знаменитостью.

По словам Пархоменко, сейчас косметологические процедуры стали значительно дешевле, поэтому вряд ли Лерчек заплатила много за все это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.