«Папа накроет поляну»: Киркоров о том, как его дочь будет отмечать день рождения

Филипп Киркоров заявил, что его дочь планирует отмечать день рождения с семьей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Планирует ли девочка провести время с семьей?

Дочь народного артиста РФ Филиппа Киркорова Алла-Виктория будет отмечать свой 14-й день рождения дома с семьей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам певец.

«Мы всегда отмечаем 1 декабря. У нее 1 декабря день рождения. Первый день зимы. Она у нас зимняя девочка. И по ее желанию, 1 декабря она хочет отметить дома в семье. Без каких-либо больших праздников», — отметил знаменитость.

Несмотря на то, что сам день рождения девочка намерена отпраздновать в кругу семьи, в выходные она, по словам Киркорова, планирует встретиться со своими подругами.

«А на выходные пойти с девчонками куда-то там потусить. Папа накроет поляну», — рассказал музыкант.

К тому же Киркоров признался, что не боится не угадать с подарком. Об этом он рассказал на фоне недавних новостей, когда Алла-Виктория обиделась на отца из-за того, что он подарил клатч от известного бренда не ей, а своей подруге. Источники из окружения певца сообщили, что девочка несколько дней не разговаривала с отцом. Но потом простила его, когда Киркоров пообещал ей шикарный подарок на Новый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Киркоров раздобыл сумку для 13-летней дочери.

