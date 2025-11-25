Коллекцию Московского зоопарка пополнили хохлатые паламедеи

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Сейчас птицы живут рядом с вольером гигантских муравьедов Диего и Беллы.

В Московском зоопарке пополнение — теперь в нем живут хохлатые паламедеи. Этот вид пернатых появился в зоосаде после длительного перерыва — его не было с 2000-х годов. Четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка, прибыли из краснодарского «Сафари-парка».

«Сейчас зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере. Так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Птиц кормят зерновой смесью из разных видов злаков, а также листьями салата и насекомыми. Сейчас паламедеи размещены рядом с другими известными жителями Южной Америки — гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Диего переехал в вольер к Белле, а освободившееся пространство заняли новые обитатели.

Скопировать ссылку



Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Сейчас птицы живут рядом с вольером гигантских муравьедов Диего и Беллы.

В Московском зоопарке пополнение — теперь в нем живут хохлатые паламедеи. Этот вид пернатых появился в зоосаде после длительного перерыва — его не было с 2000-х годов. Четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка, прибыли из краснодарского «Сафари-парка».

«Сейчас зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере. Так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Птиц кормят зерновой смесью из разных видов злаков, а также листьями салата и насекомыми. Сейчас паламедеи размещены рядом с другими известными жителями Южной Америки — гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Диего переехал в вольер к Белле, а освободившееся пространство заняли новые обитатели.

Хохлатая, или ошейниковая, паламедея — крупная птица с длинными ногами, едва заметными перепонками между пальцами и клювом, похожим на куриный. Ее перья могут быть коричнфевых, серых и черных оттенков. Чаще всего птицы держатся крупными стаями, разбиваясь на пары только в период размножения. Самка откладывает около шести однотонных темно-желтых яиц овальной формы и высиживает их 45 дней. Едва вылупившиеся птенцы покрыты желтым пухом. Они покидают гнездо через несколько дней после рождения, а в возрасте 60–75 дней становятся на крыло.

Пернатые обитают в Южной Америке, в том числе Боливии, Перу, Аргентине, Парагвае, Бразилии и Уругвае. Они предпочитают болотистые местности, влажные луга и лесные озера, где им комфортно летать, бегать и плавать. Мышечная система и строение скелета схожи с утиными. При опасности паламедея издает громкие крики. Люди охотятся на этот вид редко. При этом они легко приручаются.