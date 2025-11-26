МВД и Минпросвещения РФ возьмут детей мигрантов под особый контроль
Внимание обратят на тех, кто был отчислен из учебных заведений или вообще не учится.
Дети мигрантов в России теперь будут под особым контролем. Между Минпросвещения и МВД налажен обмен данными о несовершеннолетних иностранцах, которые находятся в нашей стране.
Полиция предоставит образовательным учреждениям информацию о каждом, кого поставили на миграционный учет. Школы и колледжи передадут данные всех, кто поступил на учебу. В идеале оба списка должны совпасть, ведь кроме как учиться несовершеннолетнему в нашей стране делать ничего. Поэтому, тот, кто не поступил или был отчислен, окажется под особым контролем. Ведь такой подросток может оказаться, например, в околопреступной среде.
