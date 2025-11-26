Последний заказ: в Петербурге вступил в силу запрет на работу мигрантов-курьеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

В 2026 году в городе появятся 50 роверов-доставщиков для любой погоды.

Надо отметить, что пришли роботы в Северную столицу очень вовремя. Пару дней назад вступил в силу закон, по которому иностранные специалисты больше не могут работать курьерами. Были опасения, что взлетят цены на доставку, придется дольше ждать, возможно, в некоторых сервисах вообще исчезнут онлайн-покупки. Как же все сработало на самом деле, проанализировал корреспондент «Известий» Кирилл Ланков.

Осенью в Петербурге курьеры особенно нарасхват. Дождь, снег или гололед. С каждым днем желания самому идти в магазин все меньше. Новые правила действуют только первые дни, и пока смена правил видна невооруженным глазом. Сами курьеры рассказывают — коллег на улицах Петербурга стало заметно меньше.

«Мне кажется, это 20-30%. Никому от этого не лучше. Зарплата повысилась, но учитывая нагрузку», — рассказал курьер Артем Смирнов.

Сейчас в городе на Неве около 14 тысяч курьеров. Из них мигрантов, которые работали по трудовому патенту, примерно три тысячи.

Первые цифры статистики показывают: в некоторых районах Петербурга стоимость доставки выросла на 40-50%. Например, в Московском районе со средних 440 до 750 рублей. Чтобы разгрузить курьеров, некоторые компании предлагают клиентам самим забирать заказ из пунктов выдачи — экономия 10% стоимости. Многие сервисы увеличивают минимальную стоимость заказа. Стала дороже и дольше доставка из ресторанов.

Постановление о запрете в Петербурге курьеров-мигрантов было подписано еще в августе. Бизнесу дали три месяца, чтобы подготовиться. Эта мера, как ожидается, должна решить проблему теневого трудоустройства, повысить безопасность и качество услуг и освободить рабочие места для местных жителей.

В городском комитете по труду и занятости рассказали, что на 12 тысяч теперь уже бывших курьеров есть 40 тысяч вакансий: строительство, сфера услуг, складская работа. А еще в городе очень не хватает дворников. На вакантные места курьеров ждут жителей соседней Ленинградской области. И студентов, для которых это удобная подработка.

«Это реально полностью изменит рынок трудоустройства. Релокацию кому-то предлагать, если это очень дальняя Ленобласть. Если ехать 2-3 часа, нужно предлагать жилье. Нужно работодателю продумать, как он будет выделяться на рынке труда, что он будет предлагать новому работнику», — заявила руководитель кадрового агентства Виктория Любачева.

А еще на помощь спешат роботы-курьеры. Недавно их запустили в Приморском районе Петербурга. Уже несколько лет они трудятся и в других спальных районах города. Их главная зимняя проблема — неочищенные тротуары и сугробы — в этом году, быть может, и решится — руками их бывших коллег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.