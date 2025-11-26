Особые требования: в Москве утвердили правила для роботов-доставщиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Петербурге же только недавно испытали первую в городе роботизированную доставку продуктов.

В России появились правила для роботов-доставщиков. Пока только в Москве, поскольку такой вид сервиса был доступен лишь в столице. В городе сейчас около 200 роверов, за день они выполняют более полутора тысяч заказов.

Теперь все машины подключат к городским информационным системам, присвоят личные номера, будут прописаны разрешенных зоны движения и парковки. А главное, скорость — не более десяти километров в час. Не исключено, что подобный опыт скоро переймет и Петербург, где на улицах только запускают первых роботов. И в Северной столице к ним особые требования: работать в любую погоду, неважно, дождь, снег или туман.

