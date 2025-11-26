Фото, видео: 5-tv.ru

Франция и Польша договариваются о новой военной помощи Киеву.

На самом деле очень грязно исполненная провокация, которую в самой Молдавии призывают воспринимать, как массированную атаку российских дронов. Очень выгодная версия для Старого Света. Почему, объяснит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Чем ближе возможный мир, тем больше «черных лебедей». Целая стая таких пересекла румынскую границу и долетела до Молдавии. Слишком уж аккуратно, не врезавшись, а именно приземлившись на крышу частного дома.

«Там прямо уже было с большой буквой „Z“, и красный аэрозоль нанесен, чтобы уж точно ни у кого не вызвало сомнений», – сказал молдавский политолог Александр Кориненко.

Что проще: выдать беспилотник за российский, вызвать дипломатов, поднять шум на брифинге министров обороны Франции и Польши, чтобы заявить точно во всеуслышание.

«Для начала необходимо подтверждение того, что беспилотники действительно российские. На данный момент у меня такой информации нет, поэтому я воздержусь от комментариев, пока ее не получу», – добавила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

Утечки в прессу относительно продолжающихся российско-американских консультаций — в ту же копилку: якобы Россия уже отвергла «женевский план» из 19 пунктов. Глава МИД РФ Сергей Лавров во избежание кривотолков и новых спекуляций выступает с мгновенным опровержением. И после этого Европа еще хочет говорить на равных?

«Европа, вот, когда сейчас они говорят: „Не сметь без нас ничего делать“. У вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – сказал дипломат.

О чем говорить, когда у них на столе только один план: «сбить» всеми возможными способами мирный настрой. Вслух говорят, что придерживаются исходного предложения Трампа по Украине.

«Союзники единодушны в том, что работа должна вестись над существующим проектом. В нем присутствуют как неприемлемые пункты, так и принципиально важные, поэтому менять документ целиком нецелесообразно», – добавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Но как в это вписывается новое заявление Макрона, которое в российском МИД оценили как «агрессивнейшее»?

«Единственная „красная линия“, и это уже три с половиной года, как следует помнить, — это Россия», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

И экстренный сбор «коалиции желающих», само существование которой связано не с остановкой конфликта, а исключительно с подготовкой к ней. И неудивительно, что именно в эти дни все отчетливее начинает вырисовываться европейская коалиция не желающих на самом деле терять конфликт, как фактор собственной политики. Слишком страшным может оказаться мир, который у них вокруг.

На повестке Европарламента — совместный оборонзаказ на сотни миллиардов и движение исключительно по военным рельсам, проложенным прямиком до Киева.

«Украинская оборонная промышленность нуждается в нас, но мы нуждаемся в украинских инновациях еще больше», – заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиюс.

И с короткого поводка Трампа предлагается как можно скорее слезть.

«Мы целуем ему руку, терпим его оскорбления, глупо улыбаемся в ответ на атаки, надеясь, что наше раболепие убедит его не принести Украину в жертву и нас вместе с ней», – добавил депутат европейского парламента Рафаэль Глюксманн.

И только у фракции с говорящим названием «Патриоты Европы» хватает решимости указать, куда именно продолжат утекать европейские миллиарды, если ничего не остановить.

«Фон дер Ляйен и ее сторонники хотят отправить деньги европейских граждан в страну, где они окажутся в карманах военной мафии. Это уже общеизвестно и неприемлемо. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были смыты в украинские золотые унитазы», – сказал депутат Европарламента от фракции «Патриоты за Европу» Андраш Дюрк.

Любой «мирный план» для них опасен ровно тем, что отключает слишком удобную политическую опцию: списывать собственные провалы на «российскую угрозу». Не потому ли так встрепенулись европейцы: конец конфликта может обернуться началом их собственного политического конца.

