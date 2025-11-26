«Этим занимается непонятно кто»: в реабилитационном центре в Истре избивали подростков

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из пострадавших подопечных впал в кому, его госпитализировали.

Итак, в начале кошмарная история из Подмосковья, где хозяева подпольного диспансера для подростков-алкоголиков и наркоманов, превратили свое заведение в настоящую пыточную тюрьму. Причем издевательства над пациентами там использовались как основное средство лечения, а вскрылось это совершенно случайно, когда в клинику доставили изувеченного 16-летнего парня без сознания. О том, что удалось выяснить к этому моменту, на месте разбирался корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Частный сектор на западе Подмосковья. Именно в этом доме четыре месяца удерживали подростков. Задержаны несколько человек.

Так сейчас центр выглядит изнутри. Сломанный шкаф, затянутые в узел простыни на двухъярусных кроватях, решетки на окнах и скрученные ручки. На кухне — пара батонов хлеба и остатки вермишели быстрого приготовления. В таких условиях жили «трудные» подростки, которых родители поместили сюда в надежде избавить их от различного рода зависимостей. Последний заезд, как сообщается, был в августе. Но вместо медицинской и психологической помощи несовершеннолетних регулярно избивали.

«23 ноября в реабилитационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-лений подросток с множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей», — заявила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области.

Сейчас подросток в коме. Нам удалось записать его мать.

«Он весь в травмах. Вот тут на бедре огромный синяк. Да, может, он упал, когда его с матраса несли, ног разве это как-то улучшает ситуацию?» — заявила мать пострадавшего Светлана.

Следователи считают, что к побоям причастна эта девушка. Теперь она сама в наручниках. Также, как и администратор рехаба. Его уже арестовали.

По некоторым данным, рехаб открылся под вывеской центра Анны Хоботовой. Работает с 2013 года. На страницах в соцсетях она называет себя детским психологом и рассказывает об авторском методе работы с подростками с девиантным поведением. А еще о том, как центр лечит от любых зависимостей.

Но в отзывах о работе сотрудников все совсем не так благостно, как в рекламных роликах — бывшие постояльцы пишут о рукоприкладстве. Причем, филиалы находятся в Москве, Екатеринбурге, Азове и Ростове-на-Дону. Сутки пребывания стоят от двух тысяч рублей. Управляет центром, по данным системы «Спарк», некоммерческая организация «Галактика», в которой Анна Хоботова значится президентом.

«Когда этим занимается непонятно кто, какие-то случайные люди, то очень велика вероятность того, что им очень хочется проявить свою власть», - заявил психотерапевт Михаил Барышев.

Филиал в Подмосковье, по данным СК, на самом деле работал нелегально. Но приносил серьезный доход. За четыре месяца выручка могла составить больше семи миллионов рублей. Помощники Хоботовой отрицают обвинения.

Какие договоры сотрудники центра заключали с родителями и что творилось за стенами этого учреждения — еще предстоит выяснить.