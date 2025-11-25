Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Фото: Reuters/Ammar Awad

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр армии США Дэниел Дрисколл в свою очередь проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский президент выразил надежду на скорую встречу с ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений Москвы и Киева. В нем остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны.

Американский президент подчеркнул, что встреча с Путиным и Зеленским возможна, когда сделка по урегулированию будет согласована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.