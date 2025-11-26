Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив координаты от подразделений наземной разведки и видеотрансляцию с разведывательного БПЛА для корректировки стрельбы, артиллеристы оперативно подготовили орудие и произвели прицельный огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по опорному пункту украинских неонацистов в лесополосе, где были вскрыты наблюдательные пункты и скопление живой силы ВСУ.

Непрерывное воздушное наблюдение с использованием БПЛА позволило своевременно уточнять координаты и корректировать огонь в режиме реального времени, что значительно повысило точность ударов и сократило расход боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

