Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

На текущий момент туристы могут свободно посещать европейскую страну на срок до 30 дней.

Черногория намерена с конца сентября 2026 года обязать граждан России оформлять визы для въезда в страну. Соответствующее заявление сделало посольство Черногории в РФ.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой Евросоюза к концу III квартала 2026 года», — передает слова в дипмиссии портал RTVI.

На текущий момент российские граждане могут посещать Черногорию без виз на срок до 30 дней благодаря международному соглашению между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан.

