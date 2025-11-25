Путин освободил Геннадия Лопатина от должности замглавы генпрокурора РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Он занимал данный пост с 2011 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора РФ», — указано в тексте.

До этого источник в Генпрокуратуре сообщал, что Лопатин займет пост генерального директора судебного департамента Верховного суда вместо Владислава Иванова. Иванов был освобожден от должности по решению нового председателя Верховного суда Игоря Краснова, который до сентября занимал пост генерального прокурора.

Также отмечается, что президент назначил Олега Логунова начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно указу, прокурором республики Тыва стал Евгений Ботвинкин, прокурором Воронежской области — Валерий Войнов, Уральским транспортным прокурором — Роман Деринга, а прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры назначен Дмитрий Попов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором России.

