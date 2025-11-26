«Иначе ты умрешь»: в Норвегии мужчина залил ребенку глаза суперклеем
Dagbladet: В Норвегии мужчина залил ребенку глаза суперклеем
Злоумышленник вину отрицает.
В Норвегии 30-летний мужчина залил малышу глаза суперклеем, пока тот спал. Об этом пишет Dagbladet.
По решению окружного суда мужчина обязан выплатить 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) в качестве компенсации. Осужденный не является отцом ребенка, но имеет к нему отношение. Однако степень родства не уточняется. Адвокат злоумышленника сообщил, что клиент «не считает себя виновным» и рассматривает возможность обжалования.
Два нападения
Согласно обвинительному заключению, мужчина полностью заклеил глаза спящему ребенку в своей квартире. Пятилетнему мальчику сделали общий наркоз, чтобы убрать засохший слой клея с век.
Спустя месяц клей снова был обнаружен на волосах, ухе, обуви и верхней части тела ребенка. Отец мальчика сообщил в полицию после того, как увидел остатки клея, взяв сына на руки.
Отпечатки и ДНК
По данным следствия, полиция во время обыска изъяла тюбик клей из мусорного ведра в доме, а также под кроватью была найдена крышку от тюбика и следы клея на постели и полу. На орудии преступлении правоохранительные органы обнаружили полный профиль ДНК обвиняемого.
Также полиция изъяла телефон злоумышленника и обнаружила в нем более 200 фотографий ребенка, несколько аудиозаписей, на которых малыш плачет, и запись, где мужчина, изменяя голос.
«Тебе нужно сейчас же проснуться, иначе ты умрешь», — говорил он.
На протяжении всего разбирательства обвиняемый отрицал вину и утверждал, что ребенок сам раздобыл клей. Адвокаты отклонил это объяснение, а прокурор настаивала, что доказательства необходимо рассматривать в совокупности.
Наказание и перспектива обжалования
По норвежскому законодательству жестокое обращение с детьми предусматривает до шести лет тюрьмы. Сейчас мужчина отбывает срок в десять месяцев и решает обжаловать приговор.
