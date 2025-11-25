«Мой мир»: звезда «Постучись в мою дверь» Эрчел честно ответила о личной жизни

Актриса «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел: я очень одинока

Недавно турецкая актриса рассталась с миллиардером.

Ханде Эрчел, одна из самых обсуждаемых турецких актрис, отпраздновала 32-е день рождения в компании близких друзей. Праздник прошел ярко и быстро стал темой обсуждения в социальных сетях. Но главное внимание привлекли не угощения и украшения, а ее откровенные ответы о личной жизни. Об этом сообщает Takvim.

После празднования звезда вышла к прессе и открыто рассказала о том, есть ли в ее судьбе особенный человек.

«Я очень одинока. В моей жизни нет никого», — сказала она.

Ее признание вызвало бурную реакцию в турецком шоу-бизнесе и среди поклонников, особенно после ее завершившихся в августе отношений с миллиардером Хаканом Сабанджи. Актриса отметила, что сейчас полностью сосредоточена на работе.

«Это период, когда я много работаю. Я работаю и продолжаю работать», — подчеркнула она, намекая, что новые проекты занимают все ее время.

В соцсетях Эрчел поделилась кадрами с празднования: она устроила веселый вечер с друзьями и даже заказала шесть разных тортов. По снимкам было видно, что актриса встречает новый возраст в отличном настроении.

Теплые слова прозвучали и от ее семьи. Старшая сестра актрисы Гамзе Эрчел опубликовала архивную детскую фотографию и эмоциональное поздравления.

«Сегодня родился мой мир. Я так люблю тебя, мой ягненок», — написала она.

Ханде Эрчел — турецкая актриса и модель, ставшая известной благодаря сериалам «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина» и «Постучись в мою дверь».

