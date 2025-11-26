Дело не в сосудах: врач развеял главные мифы о головной боли

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Многие годами терпят неприятные ощущения, считая их нормой.

Головная боль давно стала привычной проблемой миллионов россиян, однако причины недуга часто остаются неверно понятыми. В беседе с Life.ru врачи разобрали популярные заблуждения и рассказали, когда боль действительно сигнализирует о серьезных нарушениях.

«В обществе принято считать, что если болит голова, то у этого обязательно должна быть какая-то анатомическая причина. Часто пытаются обвинять повышенное давление, пережатый сосуд, защемление нерва или шеи. Однако в абсолютном большинстве случаев это не так», — отметила невролог Екатерина Алексеева.

Она объяснила, что головная боль делится на первичную и вторичную.

Первичная боль не связана с повреждениями организма: ее вызывают биохимические процессы, генетическая предрасположенность и сочетание внешних и внутренних факторов. Чаще всего это мигрень, головная боль напряжения и кластерная боль. К редким видам относятся кашлевая, холодовая и оргазмическая боль.

Вторичная боль указывает на другое заболевание: инфекции, аневризмы, новообразования, нарушения свертываемости крови или последствия травм. При этом остеохондроз, «зажатые сосуды» и подобные состояния к этой группе не относятся. Алексеева подчеркнула, что термин «сосудистая головная боль» чаще всего скрывает мигрень, а настоящие сосудистые боли связаны с острыми состояниями, например инсультами или кровоизлияниями.

Врач также опровергла существование диагноза «метеозависимость». Исследований на эту тему мало, а влияние погоды на появление боли во многом связано с психологическим самовнушением.

Для снижения симптомов специалист рекомендовала прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, отказ от кофеина и крепких напитков, а также ограничение использования гаджетов перед сном. Если боль не проходит — важно обратиться к врачу.

Руководитель медицинской клиники Константин Летц-Орлецов отметил, что около 40% обращений к неврологу связаны с головной болью, и многие пациенты годами терпят неприятные ощущения, считая их нормой. По его словам, самой частой причиной становится мигрень, от которой страдают около 20% населения планеты.

Подозревать мигрень можно, если совпадают хотя бы два из трех признаков: боль снижает работоспособность минимум на сутки каждые три месяца, сопровождается тошнотой, рвотой или потерей аппетита, а также усиливается при ярком свете и шуме.

Летц-Орлецов подчеркнул, что лечение должно учитывать индивидуальные особенности состояния. Он посоветовал вести дневник боли, чтобы выявлять триггеры и контролировать симптомы.

«Отмечайте провоцирующие факторы и помните: самое ценное — здоровье. Забота о нем должна быть профессиональной», — заключил эксперт.

