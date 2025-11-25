Стармер: союзники Киева будут работать с существующим планом США по Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/G20/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры в Женеве в минувшие выходные позволили сделать «важные шаги вперед».

Союзники Украины во время переговоров в Женеве приняли решение опираться на действующий американский план мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, первоначальный проект плана США содержал как неприемлемые положения, так и важные элементы, «необходимые для справедливого и прочного мира». Стармер подчеркнул, что переговоры в Женеве в минувшие выходные позволили сделать «важные шаги вперед» в сближении позиций Вашингтона и Киева.

Британский премьер также отметил, что доработка соглашения продолжается. В ответ на публикации западных СМИ о том, что Украина якобы согласилась на условия американского мирного плана, Стармер заявил, что ему необходимо проверить эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после переговоров в Женеве 23 ноября план Дональда Трампа по урегулированию конфликта был сокращен с 28 до 19 пунктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.