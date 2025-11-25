Сечин назвал экономический эффект для КНР от поставки российской нефти

Фото, видео: 5-tv.ru

РФ стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%.

Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в нацвалютах. Доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности. Об этом сегодня заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в Пекине на открытии VII энергетического бизнес-форума. Его проводят ежегодно по личной договоренности лидеров двух стран. Событие масштабное — сотни участников. Это представители крупнейших компаний. Очерчивают экономические перспективы.

Россия стала поставщиком нефти номер один для КНР, и синтез наших ресурсов и китайских технологий обеспечат надежное развитие.

«В прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордных 245 миллиардов долларов. Китай, являясь стратегическим союзником России, занимает первое место среди внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь, Россия занимает четвертое место по двустороннему товарообороту с Китаем», — отметил отвестсвенный секретарь комиссии РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

Игорь Сечин отметил, что Россия и Китай находятся под нарастающим внешним давлением. Оно направлено на вытеснение двух стран с мирового рынка. Заявил, что все попытки обречены на провал, и более того — приведут к резкому росту цен на электроэнергию в странах Запада. И это видно уже сейчас.

«Стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования жилищно-коммунального хозяйства. И в конечном итоге создаст предпосылки для снижения экономического потенциала и резкого роста расходов населения в западных странах», — отметил Сечин.

Игорь Сечин назвал Россию ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке. Ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Кроме того, оценил стоимость всех природных богатств нашей страны почти в 100 триллионов долларов — это почти вдвое больше, чем у США.

