Изучившие снимок специалисты рассказали о принадлежности дрона.

Новая провокация украинских спецслужб, которая обернулась грандиозным провалом. В Киеве с целью втянуть в конфликт Запад заявили, что российские дроны якобы залетели в Молдавию и Румынию.

А в качестве доказательства — растиражировали фотографию. Утверждается, что на ней беспилотник, якобы упавший на крышу жилого дома на севере Молдавии. Для убедительности на хвосте краской из баллончика нарисована буква «Z».

Но в итоге информационная бомба лопнула, как мыльный пузырь. Изучившие снимок специалисты рассказали, что российская принадлежность дрона сомнительная, уж больно он похож на свои украинские аналоги. А еще, если бы дрон упал с высоты, то на шифере как минимум остались бы следы. И этот факт уже спровоцировал в интернете кучу фотоколлажей, на которых столь крепкий шифер в качестве щатов используют древние египтяне и спартанцы.

