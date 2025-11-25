«Право снимает шляпу перед биологией»: как повлияет беременность Лерчек на арест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Адвокат разъяснила, что задержание блогерши не помешает ей получить полноценную медицинскую помощь при родах.

Беременность блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, не станет препятствием для получения полноценной медицинской помощи во время родов. Об этом в беседе с Life.ru заявила заслуженный адвокат Людмила Айвар, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве.

«Юристы часто говорят, что в момент начала родов уголовный процесс „снимает шляпу“ перед биологией. Это тот редкий случай, когда право действительно деликатно отступает», — пояснила Айвар.

По ее словам, законодательство РФ ставит защиту материнства и детства выше процессуальных ограничений, поэтому при начале родов женщина сможет вызвать скорую и будет доставлена в роддом.

Адвокат уточнила, что в большинстве случаев по ненасильственным и экономическим статьям сопровождение конвоем не назначается, а медицинский персонал работает с пациенткой исключительно по медицинским показаниям.

«После родов домашний арест сохраняется, но суды обычно корректируют условия, чтобы мать могла выполнять обязанности по уходу за младенцем», — добавила Айвар.

Отмечается, что ребенок не является субъектом меры пресечения, и все ограничения касаются только самой блогерши. Ранее стало известно, что Лерчек беременна в четвертый раз, а отцом ребенка является 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В настоящее время она находится под домашним арестом по уголовному делу об операциях с валютой и подделке документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным.

