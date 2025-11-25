«Следующие дни будут решающими»: Александр Стубб о возможности мира на Украине

Александр Стубб назвал ближайшие дни решающими для мира на Украине

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Финский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и Марком Рютте.

Ближайшие дни станут решающими для урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.

«Следующие дни будут решающими в наших усилиях по достижению справедливого и прочного мира», — написал политик.

Финский лидер провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе беседы Зеленский рассказал о текущей ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов для урегулирования украинского кризиса. The Economist в тот же день отметил, что американская инициатива предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины — примерно в 2,5 раза. По данным источников издания Axios, план также включает передачу России определенных территорий Донбасса, которые на данный момент находятся под контролем Киева.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября с участием представителей США, Европы и Украины мирный план Трампа сократился с 28 до 19 пунктов. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что новый проект документа тщательно переработан и вызвал у обеих сторон «позитивные» чувства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев согласился с американским мирным планом. Украина готова заключить сделку при посредничестве США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.